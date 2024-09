F1 GP Baku 2024 Leclerc a muro durante le FP1 | bandiera rossa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non inizia nel migliore dei modi il fine settimana diper Charles. Il pilota monegasco, reduce dal clamoroso successo a Monza, è andato adopo circa 20? nella prima sessione di prove libere con la sua Ferrari. Bloccaggio in curva 15 e dritto nela velocità ridotta e per fortuna senza conseguenze per il pilota. La sua monoposto ha invece riportato danni all’ala anteriore e alla sospensione anteriore destra. Un inconveniente che comunque non ci voleva, specialmente su una pista sulla quale è importante girare tanto per prendere confidenza. Esposta. F1 GPle FP1:SportFace.