(Di venerdì 13 settembre 2024) Adrianha monopolizzato per lungo tempo i discorsi di mercato di Formula 1. Alla fine il progettista più ambito dell’intero circus ha scelto di firmare perdi Lawrence Stroll, anche se per lungo tempo è stato accostato alla Ferrari di Frederic Vasseur, con il sogno di poter comporre un dream team con Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel 2025. Accostamenti dati non soltanto per fantasia, ma per un interesse vero, reale. Lo spiega l’agente dial podcast “Formula for Success”: “Abbiamo discusso a lungo con la Ferrari, ma Astone Fernando Alonso hanno dato quello che Adrian ritiene essere il succo delle sue sfide. Voleva portare una squadra ai primi posti, come fatto con la Red Bull“.