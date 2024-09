Ex miss uccisa e smembrata in un frullatore dal marito Kristina già investita e picchiata dall’uomo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per i giudici svizzeri, le indagini hanno accertato che prima di uccidere la moglieJoksimovic, strangolandola e smembrando poi il cadavere nella lavanderia della loro abitazione, il41enne aveva già usato violenza contro la donna. Lo dimostrano i diversi interventi della polizia in casa che però non erano mai sfociati in una denuncia formale.