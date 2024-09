Ex Ilva si salva Nichi Vendola | processo da rifare a Potenza A Taranto non c’è la serenità per giudicare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilex, in cui fu condannato anche, sui danni ambientali provocati dallo stabilimento, ripartirà da zero. Lo ha deciso la corte di appello di, accogliendo la tesi della famiglia Riva, proprietaria dell’ex, secondo la quale i giudici tarantini, anche per il fatto di essere residenti in città, non avrebbero avuto la necessaria obiettività per