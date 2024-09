Ex giocatore di Premier a processo ha trafficato oltre 2 tonnellate di droga | “Esponente di spicco”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ronnie Stam, ex centrocampista del Wigan con cui trionfò in FA Cup contro il City, rischia il carcere con le accuse di riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Fermato nel 2021 insieme a tutta la sua famiglia, Stam è tuttora in custodia cautelare, individuato dalla polizia quale "esponente di spicco nel traffico di".