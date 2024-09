Endless love stasera 13 settembre su Canale 5 | Nihan scopre il tradimento di Emir con Zeynep e cerca vendetta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024)in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:20 circa: ecco la trama degli episodi serali del 132024.venerdì 13in prima serata, su5, alle 21:20 circa, vanno in onda tre puntate di, la serie turca incentrata su Kemal e, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è sta premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni di: Zehir continua le sue indagini sulla morte di Ozanriceve una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan quando era in prigione, e lo avrebbero spinto al suicidio, rivelando il segreto che avrebbe cambiato tutto: il