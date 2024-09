Empoli D’Aversa | Non voglio vedere PRESUNZIONE della Juve di Motta ho già capito QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le parole di Roberto, allenatore dell’, in vistasfida alla. Tutti i dettagli Robertoha parlato in conferenza stampa in vista dintus. MOMENTO– «A me non piace guardarmi indietro, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. Domani affrontiamo lantus, non c’è bisogno di placare l’entusiasmo, che ci deve