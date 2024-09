Emily in Paris 4 nel cast c’è anche Tony Effe – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – “Cose che non avremmo mai pensato di vedere:nello stesso posto”. E’ lo stesso artista a rivelare via social la sua presenza nella seconda parte di ‘in4’, la serie tv Netflix. Nelpostato, si vede la protagonista (interpretata da Lily Collins) che cerca di entrare in un appartamento pensando che sia il suo. Ad aprirgli è il musicista che le fa presente di aver sbagliato piano. E quando lui le chiede se si conoscono, lei presentandosi aggiunge: “Sono la tua nuova vicina da Chicago!”. “Me coj “, replica lui. Nella seconda parte della quarta stagione,Cooper lascia Parigi e va a Roma. Disponibili da giovedì 12 settembre, nelle nuove puntate la ‘ragazza di Chicago’ si concede un’avventura amorosa nella Capitale in sella a una Vespa, guidata da Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini).