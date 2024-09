Elezioni in Provincia due liste pronte a darsi battaglia Ecco tutti i candidati alla carica di consigliere

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Domenica 29 settembre sindaci e consiglieri comunali sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio delladi Rimini. Saranno due lecontendenti per l’elezione dei 12 componenti del Consiglio: Lista Civica e Democratica e Lista Buon governo in. Sono tre i sindaci