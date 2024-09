Ecuador uccisa la direttrice del carcere Litoral

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ladella prigione più grande dell', è statain un attacco armato. Maria Daniela Icaza,del famigerato penitenziarionella città portuale di Guayaquil, è morta per le ferite riportate "in seguito a un attacco armato sulla strada" che portava alla vicina città di Daule. Icaza è morta durante il trasporto in ospedale. Ferito un funzionario del servizio carcerario che viaggiava con lei. Solo nove giorni fa era stato ucciso il del direttore di una prigione nella provincia amazzonica di Sucumbios, Alex Guevara.