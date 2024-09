Ecco cosa fare per evitare di compromettere la salute visiva con il rientro al lavoro

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’arrivo di settembre per la maggioranza degli italiani coincide con il ritorno al; è tempo di riprendere la propria routine, il che significa per molti anche l’insorgere di molti di problemi agli occhi dovuti all’uso “eccessivo” di schermi. Secondo i dati di Clinica Baviera, sette italiani su dieci soffrono della sindrome da visione al computer, una condizione temporanea che deriva dalla focalizzazione degli occhi sullo schermo di un Pc per periodi di tempo prolungati e ininterrotti e i cui sintomi spesso includono affaticamento della vista, prurito, secchezza oculare, visione offuscata, arrossamento o addirittura mal di testa e dolore alle palpebre.