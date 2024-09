E45 terminati i lavori e il collaudo del Ponte di Borello | può riaprire al traffico via Avola

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) In vista della ripartenza dell'anno scolastico, Anas ha comunicato il ripristino della viabilità su via. Dopo ieffettuati, viene confermato che sono state ultimate le lavorazioni riguardanti il cavalcavia 60 di vialungo la E45, nel tratto borellese della superstrada. Anche in