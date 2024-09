E’ morta Elodie Constantin la prima moglie di Jean-Paul Belmondo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – È stata il primo grande amore, lae la madre dei primi tre figli di: Patricia, Florence e, la donna che amò il grande attore franceseche diventasse ‘Bébel’, èall’età di 90 anni in seguito a un ictus, tre anni dopo. Ad annunciarlo è il figlio più piccolo con un post sul suo account Instagram in cui la mamma lo stringe a sé, a poche ore dalla sua nascita, il 23 aprile 1963. “Ti amo mamma, riposa in pace”, le parole di. Quandoincontrò Élodie, lei era una ballerina, che si esibiva con lo pseudonimo di Renée Constant, lavorando con talento nei cabaret di Saint-Germain-des-Prés. Insieme hanno avuto tre figli: Patricia,tragicamente nel 1994, Florence, nata nel 1960,, il più giovane, nato nel 1963.