È Luigi Pomata lo chef della cena di chiusura del summit a Cagliari

(Di venerdì 13 settembre 2024) Occhi puntati suin questi giorni con le sette grandi potenze economiche mondiali che dialogano sui temi legati al lavoro e alle prospettive di sviluppo future. Per tutta la settimana il capoluogo sardo è stato al centro del dibattito sull’occupazione e sulle sue possibilità, nonostante gli abitanticittà abbiano sorriso sotto i baffi per la scelta di fare proprio aun focus sul lavoro, dove tante sono le difficoltà, legate proprio alla mancanza di lavoro e agli stipendi tendenzialmente bassi rispetto al costovita. Vero è che in città si sta meglio che in altri luoghiSardegna:è la città sarda più ricca (secondo gli ultimi dati del Dipartimento delle Finanze del Mef), ma l’Isola cresce poco e in termini assoluti è al quindicesimo posto per reddito tra le regioni italiane.