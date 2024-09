Due gli scenari possibili in aula l’uomo che ha premuto il grilletto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Riprenderà la prossima settimana il processo al 49enne Massimo Adriatici. Mercoledì 18 settembre verrà ascoltato l’imputato per eccesso colposo di legittima difesa, quindi il 4 ottobre sfileranno alcuni testimoni della difesa, il 23 ottobre si entrerà nella fase della discussione e il 6 novembre si dovrebbe arrivare alla sentenza. Secondo la ricostruzione resa dai tecnici innelle precedenti udienze, in quel 20 luglio il colpo di pistola partì leggermente dal basso verso l’alto. Due gli, che Youns El Bossettaoui e Massimo Adriatici fossero entrambi in piedi, o che uno dei due fosse in piedi piegato sull’altro. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza sono state minuziosamente esaminate inalla presenza dell’imputato.