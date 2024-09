Dove vedere Real Sociedad-Real Madrid in diretta tv

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 13 settembre 2024) Con questo Barcellona non si scherza e soprattutto non ci si può fermare. I blaugrana hanno vinto tutte le prime quattro partite della Liga e sono primi a punteggio pieno già a più quattro sulla concorrenza del. I blancos dei fenomeni sono imbattuti in campionato ma hanno vinto due