Docente di ruolo che svolge la supplenza chiede aspettativa | quando perde la titolarità e deve presentare domanda di mobilità Riposte ai quesiti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 13 settembre 2024) I docenti diinseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per l'anno scolastico 2024/25, come sappiamo, possono accettare supplenze e si pongono al riguardo diverse domande: richiesta, accettazione incarico, perdita della(a meno che non debbanore l'anno di prova o non sono ancora confermati in). Le info utili. L'articolodichelaladiai