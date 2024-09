Diamond League finali Bruxelles 13 settembre 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Cala il sipario sulla Wandadileggera, con ledi, ultimo appuntamento stagionale in programma in due giorni, venerdì 13 e sabato 14. La prima delle due giornate dial Memorial Van Damme vede in gara tre azzurri: Mattia Furlani, Lorenzo Simonelli e Dariya Derkach. Il bronzo olimpico se la vedrà con i soliti Miltiadis Tentoglou e Wayne Pinnock, con cui ha condiviso il podio a Parigi. Per quanto riguarda invece il campione europeo dei 110 hs, la cui condizione è ben lontana da quella di Roma, l’obiettivo è avvicinarsi al gruppo dei migliori, guidato dal campione olimpico Grant Holloway. Nel salto triplo femminile infine l’azzurra cerca un piazzamento di rilievo, in una gara che vede al via anche due atlete del calibro di Shanieka Ricketts e Leyanis Perez.