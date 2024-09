Diamanti promosso a Coverciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Con il pallone fra i piedi è riuscito a togliersi ben più di qualche soddisfazione nel corso della sua carriera iniziata non ancora maggiorenne al Lungobisenzio nel lontano 2000. In oltre due decenni, ha vinto due campionati (uno in Cina, l’altro in Australia con il Western United nel 2021/22) ha giocato in Premier League e ha messo insieme 17 presenze con la maglia dell’Italia (sino all’indimenticabile cavalcata di Euro 2012). E adesso, Alessandroè pronto a riprovarci dalla panchina, visto che anche il quarantunenne pratese figura nell’elenco degli allenatori che nei giorni scorsi hanno ottenuto al’abilitazione "Uefa A". Fra i banchi della Figc, "Alino" ha avuto come compagni di corso un altro ex-giocatore del Prato come Lino Marzorati, oltre all’ex-Fiorentina Franck Ribery.