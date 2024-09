Di Martino Investiamo al Sud ma si intervenga sulle infrastrutture

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Noi come imprenditori cerchiamo di investire sempre più al Sud perché cerchiamo di aiutare il territorio dove siamo nati, ma occorrono degli interventi politici perché in Sicilia, ma in generale al Sud Italia, mancano le. Nel nostro caso, noi ci occupiamo di trasporti e logistica, abbiamo i porti saturi, non abbiamo leferroviarie e per questo bisogna investire. Devo dire che adesso con il Pnrr qualcosa si sta facendo, vedo che ci sono molti lavori in corso”. Così Fabio Di, consigliere delegato del Gruppo Di, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress €conomy. xb1/fsc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo