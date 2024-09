Ddl sicurezza per extra-ue stop telefono senza permesso soggiorno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (askanews) – Servirà ildiper poter acquistare un telefonino. L’articolo 32 del ddl, inserito in sede referente, prevede che il cliente, cittadino di Paese fuori dall’Unione europea, debba fornire anche il documento che attesti il regolarein Italia. Con sanzioni pesanti per gli esercenti che sgarrano: la chiusura da 5 a 30 giorni se le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M non osserveranno gli obblighi di identificazione dei clienti. Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto. (segue) L'articolo Ddl, per-ueproviene da Ildenaro.it.