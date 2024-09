Da antidiabetico a cura per dimagrire sempre più popolare come funziona Ozempic

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – Natiantidiabetici, ormai vengono usati anche perre l'obesità. Spesso anche in modo improprio, quando non ce ne sarebbe bisogno,la modella Lottie Moss, sorella minore della più famosa Kate Moss, ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto alte dosi di* – il primo di questi medicinali – che le