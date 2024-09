Crescita del mercato immobiliare nel biennio 2024-25 | +5% a Napoli Italia prima in Europa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’sarà leader dell’area Ue nelladinel-2025, con un fatturatoche si incrementerà del 3,4% entro la fine di quest’anno e del 5,7% il prossimo. Sono dati dell'”European Outlook 2025? presentato da Scenari Immobiliari in occasione del 32esimo Forum di previsioni che si tiene a Rapallo (Genova). “Il periodo più difficile per l’europeo eno dovrebbe essere vicino alla conclusione – commenta Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, illustrando lo studio in apertura del Forum – e le prospettive sono positive, a cominciare al settore residenziale dove la domanda è forte e la discesa dei tassi spingerà le compravendite. Stabile la domanda di uffici, soprattutto nuovi e continua l’interesse per il settore dell’ospitalità.