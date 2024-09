Così Lollobrigida rischia il posto per il caso Boccia | Una valanga in arrivo per Giorgia e Arianna Meloni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 13 settembre 2024) C’è unnel governo? Il ministro dell’Agricoltura e ormai ex compagno diil? Mentre Maria Rosariasostiene che con lui ci sono stati solo due incontri e che quella con l’ex missino di Colle Oppio non fosse una conoscenza approfondita, “Lollo” è fuori dal Cerchio Magico della premier. Anche se in teoria rimane il capo-delegazione di Fratelli d’Italia nell’esecutivo., secondo i retroscena, non gli rivolge più la parola se non per gli affari istituzionali e di partito. E lui è stato anche escluso dalla gestione delSangiuliano. Chi lo ha sentito lo ha descritto come assediato e indebolito. E nell’inner circle della premier circola una battuta: «Lasciate che si occupi del G7 dell’Agricoltura a Ortigia. È già abbastanza».