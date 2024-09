Cosa facciamo questo weekend? Fiere mostre e mascotte per bambini

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di venerdì 13 settembre 2024) Riparte un nuovoe tanti, come sempre, sono gli appuntamenti in programma. Nonostante il brusco cambio di temperature, che ha scacciato via l’afa estiva, diversi sono gli eventi all’aperto a cui prendere parte, tra cuidel fumetto e degustazioni di vini locali.Conosciamo tutti