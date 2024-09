Cortei Piantedosi | Non consentiremo celebrazioni di eccidi 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "ogni libera espressione anche di critica legittima contro qualsiasi governo, che sia quello israeliano, che sia quello palestinese o quello italiano, di chiunque, ma non formule di celebrazione di. Ci sono delle valutazioni che si stanno facendo in queste ore e in questi giorni, e questo sarà il paradigma in base al quale saranno prese alcune decisioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo, in Prefettura ad Avellino al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, rispondendo a una domanda sulla possibilità di non consentire le manifestazioni pro Palestina in occasione dell'anniversario dell'attacco di Hamas del 72023.