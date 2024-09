Corte Conti Francia ' mai rivendicata Trinità dei Monti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Sono davvero molto stupito che si possa interpretare e deformare il senso di un rapporto delladeifrancese che si rivolge ai francesi e in particolare ai 'Pieux Etablissements' per la loro gestione dei beni religiosi in Italia": lo ha detto questa sera il presidente delladei, Pierre Moscovici, interpellato dall'ANSA sulle polemiche sudeiseguite al rapporto sul patrimonio immobiliare gestito dallaa Roma, tra cui le cinque chiese francofone. "Voglio tranquillizzare i nostri amici italiani - hanuato Moscovici -: il rapporto chiede solo un chiarimento sulla situazione dei beni, e quando si chiarisce è sempre positivo".