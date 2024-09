Coppa Davis | l’Italia con il Belgio si qualifica se…

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gli azzurri scendono in campo per il secondo match del girone e possono già strappare il pass per le Finals: ecco cosa serve Archiviato l’ultimo slam della stagione con il trionfo di Jannik Sinner sempre più numero 1 del mondo, questa settimana è dedicata alladetentrice del trofeo dopo il successo del Questo articolocon ilsise è stato pubblicato prima Sportnews.eu.