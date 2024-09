Coppa Davis 2024 USA-Slovacchia 3-0 | gli americani si qualificano per le finali di Malaga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gli Stati Uniti staccano il biglietto per ledicon un turno d’anticipo. Decisiva la vittoria sullaper 3-0, con la pratica che era già stata completata dopo i due singolari. Un successo che permette anche alla Germania di qualificarsi anche lei, rendendo l’ultima sfida tra tedeschi e statunitensi buona solo per decidere chi chiudere al primo posto il girone. Sul cemento di Zhuhai (Cina) gli USA hanno iniziato subito nel verso giusto. Il capitano Bob Bryan ha scelto Mackenzie McDonald, tenendo a riposo Reilly Opelka. Il numero 149 del mondo non ha avuto problemi contro Lukas Klein, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Avanti 1-0 agli Stati Uniti a quel punto bastava il successo di Brandon Nakashima.