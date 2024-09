Contributi forfettari non versati | il Comune deve rimborsare l' ex sindaco Marco Alessandrini

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per gli anni in cui ha rivestito il ruolo diilche di professione è avvocato, avrebbe dovuto versare inella cassa forense e ora che quelle somme lui le ha anticipate, dovrà rimborsargliele per un totale di 14mila euro.A deciderlo è