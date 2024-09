Continua la crescita per l’agenzia di digital marketing Seed | tanti eventi e nuovi progetti in arrivo in autunno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13/09/2024 -, agenzia dispecializzata in SEO, CRO e Analytics, è nata a Milano nell’ottobre 2022 con un obiettivo: occuparsi dell’ottimizzazione delle propertyi dei principali marchi italiani e internazionali, trasversali per industry, in maniera efficiente, trasparente e concreta. Nata dall’idea di Pasquale Gangemi e Diego Stramezzi, professionisti con una lunga