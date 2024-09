Contesto non sereno per i giudici | il processo sull' ex Ilva si sposta da Taranto a Potenza

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2024) Annullate tutte le 26 condanne inflitte in primo grado tre anni fa per il caso "Ambiente svenduto", tra cui gli ex proprietari Fabio e Nicola Riva e l'ex governatore pugliese Nichi Vendola: ora si avvicina la prescrizione