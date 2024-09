Con prodotti tipici del territorio e tanti servizi ha aperto i battenti un nuovo supermercato

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Carrefour Italia ha inaugurato unpunto vendita Express a San Martino dei Mulini, in Via Tomba 51, in provincia di Rimini. Questa apertura in franchising si inserisce nella strategia di business di Carrefour Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sulnazionale