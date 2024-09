Come evitare le malattie di Fido igienizzando la cuccia

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) La pulizia del rifugio del nostro amico a quattro zampe è fondamentale e da non sottovalutare o trascurare. E' importante non utilizzare prodotti chimici dannosi per l’ambiente e per la salute del nostro peloso, dunque occorre ricorrere ad alcuni rimedi naturali altrettanto efficaci.Avere