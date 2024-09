Cina | a Pechino pagamenti contactless di biglietti metro con Mastercard Visa estere 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 set – (Xinhua) – Il canadese James Patrick prova il pagamentodel biglietto di trasporto ferroviario per i titolari di cartealla Xinshougang (Shougang Park) Subway Station di, capitale della, oggi 13 settembre 2024.diventa la prima citta’ dellacontinentale a supportare questo genere dinel trasporto ferroviario per i suddetti titolari. A partire da oggi, i visitatori internazionali potranno utilizzare le carteemesse all’estero per viaggiare sull’intera rete di trasporto ferroviario della citta’ e pagare automaticamente secondo le stesse regole di fatturazione degli abitanti locali. (Xin) Agenzia Xinhua