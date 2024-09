Catanzaro i convocati di Fabio Caserta | tre assenti contro il Cittadella

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si avvicina sempre di più il fischio d’inizio di, sfida valevole per il campionato di Serie B e in programma sabato 14 settembre alle ore 15:00. L’allenatoreha diramato l’elenco dei calciatori: out Pontisso, Volpe e Brignola. Tornano a disposizione invece Compagnon e Koutsoupias. Ecco l’elenco dei: Portieri: Dini, Pigliacelli, Borrelli; Difensori: Turicchia, Antonini, Bonini, Scognamillo, Brighenti, Ceresoli, Cassandro, Situm; Centrocampisti: Petriccione, Koutsoupias, Pompetti, Pagano, Coulibaly; Attaccanti: Compagnon, Iemmello, Biasci, Pittarello, Seck, Buso, La Mantia, D’Alessandro. L'articolo, idi: treilCalcioWeb.