Casertana-Turris Iori | Mi dispiace per lo stop di Galletta ecco come sta Carretta Non c' è l' assillo della vittoria ma

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Latorna allo Stadio Pinto per affrontare lanella gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Manuel, allenatore rossoblù, presenta l'impegno in conferenza stampa: "Dobbiamo pensare di affrontare questa partita con lo stesso atteggiamento avuto a Picerno