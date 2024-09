Cardiologo Tondo | Con pacemaker senza fili margine di sicurezza più elevato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - "Isi introducono direttamente nelle cavità cardiachela necessità di avere una ferita chirurgica, come accade quando si impianta unconvenzionale", per il quale "il rischio infettivo va tra l'1% e il 5% di tutti gli impianti". Il"è un passo importante della tecnologia perché offre al paziente undidecisamente più". Lo ha detto Claudio, direttore del Dipartimento di Aritmologia, Centro cardiologico Monzino Irccs Milano, partecipando all'evento organizzato oggi a Milano da Abbott con vari esperti e nel corso del quale l'azienda ha annunciato la disponibilità in Italia di Aveir* Dr, il primo sistema dibicameraleal mondo per trattare le persone con un ritmo cardiaco anomalo o più lento del normale. Le aritmie cardiache sono in aumento.