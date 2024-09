Cardiologo Tondo | Con pacemaker senza fili margine di sicurezza più elevato

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sul primobicameraledisponibile in Italia: "Un passo importante della tecnologia per aritmie che sono in aumento" "Isi introducono direttamente nelle cavità cardiachela necessità di avere una ferita chirurgica, come accade quando si impianta unconvenzionale", per il quale "il rischio infettivo va tra l'1%