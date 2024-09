Cardiologo Curnis | Pacemaker rivoluzionario con stimolazione fisiologica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - "Questo tipo diperché rispetto a quelli convenzionali non ha necessità di fili o di una cassa sottoclaveare. Una volta posizionati" i duesenza elettrocateteri "nel cuore, questi comunicano tra di loro e permettono unapiùpossibile al paziente, eliminando il rischio di avere cateteri, riducendo nettamente i rischi di rottura dei cateteri, di infezioni e così via". Così Antonio, responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia ed elettrodegli Spedali Civili di Brescia, commenta l'annuncio di Abbott - oggi a Milano nel corso di un evento - della disponibilità in Italia di Aveir* Dr, il primo sistema dibicamerale senza fili al mondo per trattare le persone con un ritmo cardiaco anomalo o più lento del normale.