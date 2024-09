Cambiano i giorni di apertura delle gallerie Limina e Torbido resta attivo il senso unico alternato

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Modifiche in corso per tutti coloro che hanno deciso di mettersi in viaggio questo fine settimana. A partire da sabato 14 settembre, fa sapere Anas, l'settimanalee delsulla statale 682 Jonico Tirreno, sarà effettuata nelle notti tra sabato e domenica