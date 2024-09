Calendario e orari semifinali Louis Vuitton Cup 2024 | ecco quando gareggia Luna Rossa vs American Magic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tutto pronto per ledellaCup, il torneo che selezionerà l’avversaria di New Zealand in America’s Cupsfideràdopo la scelta di Ineos Britannia di affrontare Alinghi. Si parte sabato 14 settembre. Si disputeranno 4 match al giorno (2 per ogni semifinale), con l’eccezione dell’eventuale ultimo giorno di, fissato per giovedì 19 settembre,sono in programma solamente due match. Ogni vittoria assegna un punto e vince il team che per primo raggiunge 5 punti.