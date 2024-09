Calcio | Italiano Inizia tour de force a Como dovremo essere pronti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Dobbiamo gestire le forze e preparare le gare in poco tempo". BOLOGNA - A 24 ore dalla trasferta di, Vincenzoha fatto il punto, partendo dalle difficoltà di una settimana con molti nazionali in giro per il mondo e diversi infortunati. "Purtroppo abbiamo lavorato con quelli che sono r