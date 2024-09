Cagliari-Napoli Conte oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi Antonio, alla vigilia della sfida valida per la quarta giornata di Serie A 2024/25 tra. Dopo la debacle dell’esordio a Verona, i partenopei hanno cominciato ad ingranare, ottenendo due vittorie interne contro Bologna e Parma nelle due successive uscite. Kvaratskhelia e compagni tornano ora in trasferta, con l’obiettivo di espugnare l’Unipol Domus, ancora imbattuta dopo i pareggi contro Roma e Como. SEGUI LA DIRETTA Ladisi terrà al centro sportivo di Castel Volturno alle ore 14.00 di venerdì 13 settembre, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.