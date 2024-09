Cagliari-Napoli Conte in conferenza | Grande impegno da parte di Lukaku Ecco come sta Kvara

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le parole di Antonioinstampa a pochi giorni da: tutto sulle condizioni ditskhelia e le ultime di formazione Iltorna in campo dopo gli impegni delle nazionali. Sono rientrati tutti i calciatori partiti per disputare le gare con la propria Selezione e al di là di qualche problemino pertskhelia, il tecnico può ritenersi fortunato di non aver perso nessun giocatore per infortunio. Antoniopresenta la sfidainstampa a due giorni dal match, in programma all’Unipol Arena il 15 settembre alle ore 15:00. Segui con Spaziola diretta testuale della, in diretta dalle ore 14:00. Sul prossimo mini ciclo di partite – “Mi aspetto continuità di prestazioni e risultati. Mi aspetto che i nuovi arrivati si inseriscano quanto prima nel nostrosto”.