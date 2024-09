Cade dalle scale e batte la testa | 63enne in gravi condizioni portato al Sant' Elia di Caltanissetta

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di venerdì 13 settembre 2024)delle, prive di balaustra di protezione, e finisce, in, all'ospedaledi. Ha 63 anni l'uomo di Ravanusa che, dopo l'incidente domestico verificatosi in contrada Piano Di Marco, ha riun grave trauma cranico. È ricoverato in