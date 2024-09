Buone notizie per le donne che vogliono diventare mamme dopo aver sconfitto il cancro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Allattare al senoun tumore allalla non solo è possibile, ma anche sicuro. A dimostrarlo due studi internazionali guidati da team italiani che saranno presentati al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo) 2024 a Barcellona. Le ricerche hanno mostrato che nutrire in modo naturale un neonatoun trattamento per ilal seno non aumenta il rischio di recidiva o lo sviluppo di nuovi tumori.