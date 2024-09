Bucci resta commissario diga | Nessun conflitto parlerò con Meloni E i renziani in Comune restano con me

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Marco, sindaco di Genova e ora candidato alla presidenza della Regione Liguria per il centrodestra, era stato molto chiaro fin da subito: non lascerà la carica da primo cittadino in campagna elettorale. Le dimissioni arriveranno solo in caso di vittoria (qui tutti gli scenari). Ma per