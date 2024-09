Bruno illy | In Monte Napoleone per sottolineare posizionamento di fascia alta

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – "Questo luogo rappresenta la sintesi perfetta deldi brand della nostra strategia retail.è senza alcun dubbio uno dei pochissimi brand caffè luxury al mondo e ha scelto come casa propria, che rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo, la sintesi del lusso e deldi