Borussia Monchengladbach-Stoccarda sabato 14 settembre 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 13 settembre 2024) Delle squadre che presto inizieranno il loro percorso in Champions League loè quella che ha fatto sinora meno punti in campionato, appena 1: la squadra di Hoeness spera di invertire il trend quest’oggi sul campo del. I Fohlen invece vengono dai loro primi tre punti stagionali arrivati sul campo del Bochum in uno scontro diretto salvezza. Ovviamente Seoane in primisi si augura InfoBetting: Scommesse Sportive e